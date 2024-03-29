«Амур» продлил контракт на один год с 28-летним защитником

28-летний защитник Виктор Балдаев подписал новое соглашение с «Амуром» сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

В прошедшем сезоне игрок обороны сыграл в регулярке 53 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. В розыгрыше Кубка Гагарина Балдаев за шесть встреч записал на свой счёт 3 (2+1) балла.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Виктор Балдаев провёл 256 матчей, в которых набрал 29 (8+21) результативных баллов.

«Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

Накануне, «Амур» подписал новые контракты с двумя защитниками команды.