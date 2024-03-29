Вратарь Никита Серебряков высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина

Голкипер СКА Никита Серебряков высказался о вылете армейского клуба из Кубка Гагарина после поражения в серии с «Автомобилистом» и оценил переезд на новую «СКА Арену».

«У нас была собрана отличная молодая команда. Мы хорошо играли, добавляли, набирали обороты. Тяжело сказать, почему мы не смогли выиграть эту серию. Надо выдохнуть и всё проанализировать, понять, что пошло не так.

Переезд на новую арену? Поначалу было тяжеловато. Но хочу сказать спасибо персоналу, Роману Борисовичу, всем, кто работал над тем, чтобы переезд нам давался комфортно, там с каждым дням становилось уютнее. Конечно, отличаются отскоки от бортов, лёд другой, обстановка вокруг», — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.

Напомним, 25 марта в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, СКА завершил участие в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» со счётом 1-4 в четвертьфинальной серии.

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.