Аналитик ESPN назвал причину неудачной игры Никиты Гусева в НХЛ

Хоккейный аналитик ESPN Джордж Спенсер рассказал, что причиной неудачной игры Никиты Гусева в НХЛ стал тот факт, что форвард не смог перестроиться с европейской на американский размер хоккейной площадки.

«Я много наблюдал за Гусевым, в его случае необходимо учитывать одну очень важную деталь: он переезжал в НХЛ, когда в России большинство команд проводили матчи на площадках европейского размера. Для настолько негабаритного игрока этот фактор имел большое значение, он не мог нормально развернуться и разогнаться. Разговоры о том, что под него нужно было подстраивать большинство и давать свободу действий, несостоятельны. Близкий по типажу к Гусеву Павел Дацюк сначала прошёл много испытаний, а уже потом стал волшебником и всеобщим любимцем.

Это не значит, что он не создан для НХЛ. Время показало, что он поступил правильно. Перспектива заиграть в НХЛ у него всё ещё есть: Гусев не обладает скандальной репутацией, и в теории спрос на него будет», — заявил Спенсер в интервью «Ведомости. Спорт».

Контракт Гусева с «Динамо» заканчивается 30 апреля 2024 года. Нападающий выступает за московский клуб с сезона-2023/2024. Всего за команду он провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.

Никита играл в Национальной хоккейной лиге в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз». За 97 встреч форвард записал на свой счёт 54 (17+37) очка при показателе полезности «-27».

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