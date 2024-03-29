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Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов рассказал, с какой травмой играл в плей-офф

Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов рассказал, с какой травмой играл в плей-офф
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Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов заявил, что в серии Кубка Гагарина с «Трактором» (2-4) играл с повреждением боковой связки колена.

«У меня было повреждение в плей-офф, но в этих играх все играют с какими-то травмами. Получил травму на Дальнем Востоке, но из-за плотного графика не смог долечиться. Старались что-то делать, но не получилось. Это не оправдание, но такой момент был. Насколько серьёзное повреждение? Я приехал в Санкт-Петербург, здесь у меня идёт реабилитация. Была травма боковой связки колена. Восстановление займёт месяца полтора-два», — заявил Самонов в эфире программы КХЛ «На связи».

Самонов провёл все шесть матчей серии и в общей сложности пропустил 14 шайб с 90,6% отражённых бросков. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7.

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