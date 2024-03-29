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«Команда по заслугам прошла СКА». Канарейкин — об игре «Автомобилиста»

«Команда по заслугам прошла СКА». Канарейкин — об игре «Автомобилиста»
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил игру «Автомобилиста» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Клуб из Екатеринбурга последовательно одолел «Ак Барс» и СКА с одинаковым счётом 4-1 в серии.

«Прекрасная работа „Автомобилиста“ в плане тренерской работы. В регулярке команда показывала как хорошие серии, так и слабые. А в решающих играх «Автомобилист» — очень крепкая команда, монолитная, с очень серьёзной работой. Поэтому команда по заслугам прошла СКА. Она очень хорошо играет в обороне и хорошо убегает в атаке», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем серии между «Металлургом» и «Спартаком». Шестой матч этой серии состоится завтра, 30 марта, в Москве. Счёт противостояния — 3-2 в пользу «Магнитки».

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