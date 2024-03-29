Защитница «Торнадо» Нуякшева: в ЖХЛ было бы интересно поиграть с силовыми приёмами

Защитница подмосковного «Торнадо» Юлия Нуякшева высказала мнение по поводу возможного разрешения силовых приёмов в женской хоккейной лиге. В женском хоккее силовые приёмы наказываются малым штрафом на две минуты или дисциплинарным до конца игры.

«В ЖХЛ было бы интересно поиграть с силовыми приёмами, с одной стороны. Мне кажется, наш хоккей стал бы более зрелищным и классным. Но с другой стороны, я понимаю, что есть девушки, уступающие по габаритам. Им будет, конечно, сложнее играть в такой хоккей.

Я бы хотела, чтобы добавили силовую борьбу, разные приёмы. Я раньше играла за мальчиков и любила сыграть в тело. Может быть, и на результаты матчей это бы влияло», — приводит слова Нуякшевой Legalbet.

«Торнадо» уступил «Бирюсе» в четвертьфинале плей-офф ЖХЛ — 0-3.