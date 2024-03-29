Совет директоров КХЛ утвердил изменения учёта в потолке заработных плат

Сегодня, 29 марта, состоялось заочное заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

Совет директоров КХЛ утвердил следующие изменения:

— учитывать в потолке заработных плат хоккеистов клуба сниженные суммы доходов по не более чем трём «переподписанным» контрактам; доходы иных хоккеистов по «новым» контрактам, «переподписанным» в вышеуказанном порядке, учитывать в потолке заработных плат хоккеистов клуба в суммах по «старому» контракту;

— установлен лимит на регистрацию не более трёх контрактов «нового» клуба с хоккеистами, которые за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года имели действующий контракт с одним и тем же «старым» клубом.

Совет директоров КХЛ принял решение ввести критерии для командных премий за занятие 1-4 мест по итогам сезона, при соблюдении которых они не включаются в потолок в потолок заработных плат:

— получателями командных премий являются не менее 60% игроков основной команды, принимавших участие в матчах плей-офф. Несоблюдение клубами указанного условия влечет за собой включение в потолок заработных плат хоккеистов клуба сумм, равных 100% и 50% превышения потолка заработных плат хоккеистов клуба, в последующих двух сезонах соответственно;

— размеры максимальной и минимальной командных премий игроков, принимавших участие в матчах чемпионата КХЛ, должны отличаться не более чем в четыре раза. При этом предлагается исключить применение данного критерия к премии игроков в возрасте до 20 лет, премии игроков, которым она выплачивается во время нахождения их в списке травмированных, премии вратарей, а также игроков, принимавших участие менее чем в 30 % матчей команды клуба во втором этапе чемпионата КХЛ. Выплата премии/части премии, несоответствующей указанному критерию, может производиться клубом в пределах общего лимита потолка заработных плат хоккеистов клуба.

Также изменения введены в пол зарплат, а именно будут учитываться доходы хоккеистов основной команды в случае их участия не менее, чем в трёх матчах чемпионата КХЛ текущего сезона. Выходные пособия, выплачиваемые хоккеистам при расторжении контракта, будут включены в пол зарплат клуба только в случае, если между датой выхода хоккеиста на работу и датой расторжения контракта прошло не менее трёх месяцев.

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