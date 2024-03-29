«Я думал, что Иван Федотов поумнее». Губерниев — о расторжении контракта голкипера с ЦСКА

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал расторжение контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. Сегодня, 29 марта, стало известно, что Федотов перешёл в «Филадельфию Флайерз».

«Вообще, я думал, что Иван Федотов поумнее, изначально. Кажется, надо спросить с самого хоккеиста и его агента. Это первое. Его слова, когда он вернулся, я оставлю за скобками.

Меня мало волнует судьба вратаря Ивана Федотова. Были времена, когда я за него вступался, но сейчас… Мне интересно, как написал коллега Микулик, у него запасной вариант с «Филадельфией» ещё работает?

Не буду комментировать шаги ЦСКА, там видно, что команда в зоне турбулентности с лётчиком первого класса Игорем Есмантовичем, команду трясёт. Поэтому преодолеют это – молодцы. Желаю удачи Воробьёву, Фёдорову уже в другом коллективе. Эти решения показывают, что нужно и армейцам, и болельщикам пристегнуться в этой зоне турбулентности», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.