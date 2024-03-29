Михайлов высказался о решении продлить сезон КХЛ до мая

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении совета директоров КХЛ установить новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая.

«Это решает совет директоров. Мы можем согласиться и не более того», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов и установлен запрет на их проведение в следующие периоды:

— с 1 июня по 31 июля включительно для хоккеистов, имеющих односторонний контракт;

— с 1 июня по 14 июля включительно для хоккеистов, имеющих двусторонний контракт, и для хоккеистов, заключивших пробный контракт;

— с 1 июня по 30 июня включительно для хоккеистов молодёжной команды и для хоккеистов, заключивших пробный контракт с молодёжной командой.

Межсезонье в текущем году является переходным, в связи с чем под указанный запрет попадает период начиная с 1 мая 2024 года.