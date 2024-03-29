Иван Федотов поделился эмоциями от перехода в «Филадельфию»

Российский голкипер Иван Федотов прокомментировал переход в «Филадельфию Флайерз».

«Я был здесь очень давно, около восьми лет назад, так что прошло много времени. Итак, теперь я здесь, и, конечно, я так взволнован и счастлив быть здесь. И это, знаете ли, прекрасные чувства, потому что для меня это были действительно сложные два года.

Но да, теперь я здесь и счастлив быть здесь. Я хочу помочь команде бороться за плей-офф и быть одной из лучших команд в плей-офф. Хочу сказать большое спасибо всей организации, они поддерживают меня», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, заключив с клубом новое соглашение.

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