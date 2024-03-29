«Сочи» продлил контракт с защитником Романом Мануховым на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Желаем Роману Манухову больших успехов вместе с хоккейным клубом «Сочи»!» — написано в заявлении сочинцев.

В нынешнем сезоне 30-летний Роман Манухов принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 5 (0+5) очков при среднем игровом времени 15 минут 31 секунда. Всего в КХЛ защитник провёл 357 матчей, в которых набрал 60 (6+54) очков. Контракт с игроком обороны носит односторонний характер.

Напомним, «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.