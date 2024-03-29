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Иван Федотов: надеюсь, я долгое время буду играть за «Филадельфию»

Иван Федотов: надеюсь, я долгое время буду играть за «Филадельфию»
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов выразил надежду на длительное пребывание в клубе.

«Я себя очень хорошо чувствую. Смотрю в будущее, начинается моя карьера здесь. Надеюсь, я долгое время буду играть за «Филадельфию». Это отличное ощущение.

Сейчас у «Филадельфии» все матчи имеют огромное значение, готов ли я играть? Знаю. Знаю, что это очень важная игра для клуба, для ребят. И для меня тоже. Если тренер примет решение, даст мне шанс сыграть, я сыграю», — сказал Федотов на пресс-конференции, посвящённой его переходу.

В ближайшем матче НХЛ «Филадельфия» встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 31 марта.

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

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