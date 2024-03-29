Иван Федотов провёл первую тренировку в «Филадельфии Флайерз»

Российский голкипер Иван Федотов провёл первую тренировку в составе «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня, 29 марта, «Филадельфия Флайерз» объявила о переходе Ивана Федотова. Вратарь прибыл в расположение клуба, поучаствовал в пресс-конференции, посвящённой его переходу, и уже вышел на лёд на первую тренировку. Федотов будет выступать за «Филадельфию» под 82-м номером.

Ранее московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним голкипером по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

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