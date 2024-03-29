Иван Федотов высказался об уровне КХЛ и НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов ответил на вопрос об уровне НХЛ и КХЛ.

«Здесь (в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») очень много хороших игроков, уровень выше. Но в КХЛ тоже много хороших игроков, которые заслуживают играть здесь. В этом сезоне было много хороших игр, когда нам приходилось непросто с командами, где очень хорошие нападающие. Например, Шипачёв, Гусев и многие другие. Для меня очень важно, чтобы в каждой команде было как можно больше хороших игроков. Это делает тебя лучше, а я хочу становиться лучше каждый день. Если это ощущение пропадёт, начнёшь чувствовать себя комфортно, это плохо», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 29 марта, Иван Федотов прибыл в расположение «Филадельфии». Вчера, 28 марта, ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним голкипером.