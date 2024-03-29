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Иван Федотов ответил, что открыт к продлению контракта с «Филадельфией»

Иван Федотов ответил, что открыт к продлению контракта с «Филадельфией»
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом. Сегодня, 29 марта, вратарь провёл первую тренировку в команде.

«Думал ли уже о продлении контракта с «Филадельфией»? Да, я открыт к этому. Сейчас я сосредоточен на сезоне, но надеюсь, что я долгое время буду играть здесь», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

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