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«Ак Барс» обыграл «Челны» в выездном товарищеском матче

«Ак Барс» обыграл «Челны» в выездном товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Челны» и «Ак Барс». Команды играли в Ледовом дворце спорта в Набережных Челнах. «Ак Барс» одержал победу со счётом 7:6.

Встреча состояла из двух периодов: в одном команды сыграли в формате «5 на 5», в другом – «3 на 3». Первый игровой отрезок завершился результативной ничьей (2:2), а во втором периоде казанцы вырвали победу с перевесом в одну шайбу (5:4).

«Ак Барс» выступал в следующем составе:

Вратари: Амир Мифтахов, Максим Арефьев.

Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлёв, Артемий Князев, Константин Лучевников, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Семён Кошелев, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Дмитрий Яшкин.

Тренер: Александр Степанов.

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