Кто возглавит «Ак Барс» и «Сибирь» и останется ли Кудашов в «Динамо»? Тренерские слухи КХЛ

30 апреля 2024 года заканчиваются контракты сразу у нескольких главных тренеров клубов КХЛ. Но в «Витязе», к примеру, уже расстались с Дмитрием Рябыкиным, а в «Салавате Юлаеве» и «Северстали» объявили о продолжении сотрудничества с Виктором Козловым и Андреем Козыревым. Рассказываем, в каких командах стоит ждать новых специалистов, а также, кто может сохранить свои рабочие места.

Кто возглавит «Ак Барс»?

Пожалуй, главный вопрос после того, как Зинэтула Билялетдинов объявил о своём уходе с поста главного тренера после истечения контракта. Основной претендент – Илья Воробьёв, выигрывавший два Кубка Гагарина с «Металлургом» и дважды доходивший до финала. Таких опытных специалистов нынче можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому казанцам не стоит тянуть с решением.

Зинэтула Билялетдинов Фото: vk.com/hcakbars

В кулуарах ходят разговоры про возможное возвращение Дмитрия Квартальнова или назначение Алексея Кудашова, но к этим вариантам склоняются меньше, да и оба ещё официально трудоустроены в своих нынешних клубах.

Останутся ли Кудашов и Квартальнов в Москве и Минске?

Алексей Кудашов третий год подряд не смог пройти дальше второго раунда плей-офф с московским «Динамо», что, конечно, не добавляло вистов амбициозному наставнику. Тем не менее завоевавшая Кубок Континента столичная команда добилась заметного прогресса в сравнении с прошлым сезоном, что повлияло на решение по судьбе главного тренера.

На следующей неделе должна состояться встреча Алексея Николаевича с высшим руководством, где всё должно окончательно разрешиться. Однако, по нашей информации, уже можно утверждать, что именно Кудашов должен продолжить работу с московской командой. Наверняка сохранит свой пост и спортивный директор Алексей Сопин, который уже получил указание от президента клуба приступить к формированию команды на следующий сезон.

Что касается Квартальнова, то, по словам генерального директора минского «Динамо», в ближайшее время с россиянином будет проведён обстоятельный разговор. Есть ощущение, что сам Квартальнов не прочь попасть в более амбициозный и богатый клуб, поэтому удержать его в столице Беларуси будет непросто.

Когда ждать новостей из ЦСКА?

По-прежнему туманная ситуация в ЦСКА. Сергей Фёдоров выиграл с командой два Кубка Гагарина, но в нынешнем сезоне слабо провёл регулярный чемпионат, а затем вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию «Локомотиву». Наверное, Фёдоров устал и ему необходима пауза. Изменения вроде бы напрашиваются, но всё будет зависеть от решения наблюдательного совета и итогового слова самого главного человека в нынешней армейской системе. Пока же москвичи продолжают тренировочный процесс.

Сергей Фёдоров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сибирь» и Гатиятулин практически договорились

Кадровая революция произошла в Новосибирске. Эра гендиректора Кирилла Фастовского осталась в прошлом, полностью сменилось всё руководство, а оставлять на тренерском посту Сергея Кривокрасова после провального сезона тоже нельзя. По нашим сведениям, в Новосибирске предложили двухлетний контракт Анвару Гатиятулину, уволенному по ходу прошлого сезона из «Трактора». Стороны уже ударили по рукам. Помимо Гатиятулина, в списке кандидатов были Андрей Скабелка и Дмитрий Квартальнов.

В «Витязе» ждут Епанчинцева

Как уже сказано ранее, Дмитрия Рябыкина в «Витязе» точно не будет – об этом объявлено официально. Ходили слухи про приглашение Павла Зубова, но руководство подмосковного клуба уже договорилось на следующий год с Вадимом Епанчинцевым. Не очень хорошо, что это было сделано по ходу плей-офф ВХЛ, в котором продолжает выступать нынешний клуб тренера – «Югра». Идеальным вариантом для «витязей» мог стать Андрей Назаров – человек, уже работавший в команде (правда, давно), умеющий навести порядок и поставить жёсткую дисциплину. Именно это и нужно нынешнему «Витязю».

В «Барысе» ищут иностранного тренера

В казахстанском клубе активно изучают рынок иностранных специалистов, намереваясь привезти тренера из Северной Америки или Европы. У Андрея Скабелки не пошло, а Галым Мамбеталиев и Олег Болякин, при всём уважении, не тренеры уровня КХЛ. Опять же, зовите Назарова, который прекрасно работал и с «Барысом», и со сборной Казахстана. Очевидный вариант, который лежит на поверхности.

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