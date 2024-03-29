Быков отреагировал на решение совета директоров о продлении сезона КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение совета директоров КХЛ установить новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая.

«В связи с тем, что нас отлучили от всех международных соревнований, то, на мой взгляд, это резонное решение со стороны наших спортивных чиновников! Наша лига может и должна быть независимой и самодостаточной.

Теперь будет интересно наблюдать, как, в связи с международным календарём, будут действовать руководители клубов по отношению к их легионерам. Будут ли они их отпускать в свои сборные на матчи турниров в течение года, на чемпионаты мира и Олимпиаду? Пойдут ли они на уступки игрокам, соглашаясь на их отъезд в течение чемпионата КХЛ, внося пункты в их контракты, или нет? Пойдут ли наши чиновники и руководители клубов в связи с этим на конфронтацию с этими федерациями и, соответственно, с ИИХФ? Как лига будет реагировать на такие контракты и будет ли согласна с внесением пункта: освобождать иностранных игроков в свои сборные во время чемпионата? Будет ли лига соглашаться, если клубы будут отпускать этих иностранцев во время проведения чемпионата КХЛ? Какое решение будут принимать иностранные игроки — патриотизм или заработок?

Это может заставить ИИХФ задуматься, а стоит ли продолжать эту конфронтацию с ФХР и КХЛ и не лучше ли найти взаимопонимание, развивать и пропагандировать хоккей совместными усилиями!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.