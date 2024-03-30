Глава ИИХФ Тардиф высказался о возможном снятии санкций с ЦСКА и ФХР после ухода Федотова

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что дисциплинарный процесс в отношении ЦСКА и ФХР продолжается, несмотря на подписание вратарём Иваном Федотовым контракта с «Филадельфией Флайерз».

«Дисциплинарный процесс всё ещё продолжается», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

29 марта стало известно, что 27-летний российский голкипер стал игроком «Филадельфии».