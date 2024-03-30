Покер Тейджа Томпсона принёс «Баффало» волевую победу над «Нью-Джерси»
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В ночь с 29 на 30 марта на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Уиллман (Хьюз, Тирни) – 03:00 0:2 Братт (Хишир, Майер) – 10:31 1:2 Томпсон – 20:28 2:2 Томпсон (Так) – 37:29 3:2 Томпсон (Далин, Так) – 55:26 4:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 59:23 5:2 Томпсон (Йокихарью) – 59:54
После первого периода гости выигрывали со счётом 2:0. Во втором периоде «Сэйбрз» сравняли счёт благодаря двум шайбам нападающего ТейджаТомпсона, он же вывел «Баффало» вперёд на 56-й минуте, оформив хет-трик. На последней минуте матча четвёртую шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка. За шесть секунд до сирены Томпсон поразил пустые ворота, оформив покер.
«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на семь очков при восьми оставшихся матчах. У «Нью-Джерси» на одно очко больше и 11-е место.
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