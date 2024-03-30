Покер Тейджа Томпсона принёс «Баффало» волевую победу над «Нью-Джерси»

В ночь с 29 на 30 марта на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.

После первого периода гости выигрывали со счётом 2:0. Во втором периоде «Сэйбрз» сравняли счёт благодаря двум шайбам нападающего ТейджаТомпсона, он же вывел «Баффало» вперёд на 56-й минуте, оформив хет-трик. На последней минуте матча четвёртую шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка. За шесть секунд до сирены Томпсон поразил пустые ворота, оформив покер.

«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на семь очков при восьми оставшихся матчах. У «Нью-Джерси» на одно очко больше и 11-е место.

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