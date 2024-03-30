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Форвард «Баффало» Томпсон забросил девять шайб в последних десяти матчах с «Нью-Джерси»

В ночь с 29 на 30 марта на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.

Четыре шайбы из пяти в составе «Баффало» на счету центрфорварда Тейджа Томпсона.

Таким образом, за последние десять матчей с «Нью-Джерси» 26-летний Томпсон забросил девять шайб. Также в этих десяти встречах на его счету три передачи и в общей сложности 12 очков.

Всего на счету американца в текущей регулярке 49 (26+23) очков в 63 матчах.

«Сэйбрз» имеют 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф. В следующем матче «клинки» 31 марта примут дома «Торонто Мэйпл Лифс».