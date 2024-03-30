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Нападающий «Херши»: мы знали, что Кузнецов не задержится в АХЛ, но надеялись на одну игру

Нападающий «Херши»: мы знали, что Кузнецов не задержится в АХЛ, но надеялись на одну игру
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Нападающий клуба АХЛ «Херши Бэрс» Этен Франк поделился воспоминаниями о пятидневном пребывании в команде экс-нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в начале марта, накануне обмена россиянина в «Каролину Харрикейнз».

«Очевидно, что мы не ждали, что он задержится на какое-то время в АХЛ, но мы определённо надеялись на одну игру. Я уверен, что он проделал бы там несколько чудесных трюков, которые выглядели бы очень красиво», — приводит слова Франка RMNB.

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта.

Незадолго до этого россиянин прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В 12 сыгранных матчах за «Харрикейнз» на счету 31-летнего Кузнецова 6 (2+4) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 24:42     2:0 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 25:39 (pp)     3:0 Нечас (Кузнецов, Мартинук) – 30:46     4:0 Шей (Ахо, Джарвис) – 36:23    
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