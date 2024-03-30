«Каждый из нас должен посмотреться в зеркало». Хишир — о поражении от «Баффало»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Баффало Сэйбрз» (2:5), в котором «дьяволы» вели после первого периода 2:0.

«Некоторые вещи повторяются из раза в раз. Каждый из нас должен посмотреться в зеркало. Когда ты играешь против таких команд, единственная возможность для них обыграть тебя — если ты обыграешь себя сам. И это именно то, что мы сделали сегодня. Опять», — приводит слова Хишира журналистка Аманда Штайн в социальных сетях.

В игре с «Баффало» Хишир отметился результативной передачей.

«Нью-Джерси» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 76 очков, сохраняя шансы на попадание в плей-офф.