«Каждый из нас должен посмотреться в зеркало». Хишир — о поражении от «Баффало»
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Баффало Сэйбрз» (2:5), в котором «дьяволы» вели после первого периода 2:0.
«Некоторые вещи повторяются из раза в раз. Каждый из нас должен посмотреться в зеркало. Когда ты играешь против таких команд, единственная возможность для них обыграть тебя — если ты обыграешь себя сам. И это именно то, что мы сделали сегодня. Опять», — приводит слова Хишира журналистка Аманда Штайн в социальных сетях.
В игре с «Баффало» Хишир отметился результативной передачей.
«Нью-Джерси» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 76 очков, сохраняя шансы на попадание в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Уиллман (Хьюз, Тирни) – 03:00 0:2 Братт (Хишир, Майер) – 10:31 1:2 Томпсон – 20:28 2:2 Томпсон (Так) – 37:29 3:2 Томпсон (Далин, Так) – 55:26 4:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 59:22 5:2 Томпсон (Йокихарью) – 59:54
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