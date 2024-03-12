«Пусть научится правильно делать хиты». Защитник «Дэвилз» призвал дисквалифицировать Ремпе

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид ответил на вопрос о целесообразности дисквалификации 21-летнего тафгая-новичка «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе, ударившего локтем в голову другого защитника «дьяволов», Йонаса Зигенталера, в сегодняшнем матче между командами, который закончился со счётом 3:1 в пользу «синерубашечников».

«Да, разумеется. Он здоровяк и размахивает локтями в разные стороны. Он должен научиться делать нормальные хиты и не наносить травмы игрокам», — приводит слова Макдермида ESPN.

Напомним, Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

Отметим, что за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.