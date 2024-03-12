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«Пусть научится правильно делать хиты». Защитник «Дэвилз» призвал дисквалифицировать Ремпе

«Пусть научится правильно делать хиты». Защитник «Дэвилз» призвал дисквалифицировать Ремпе
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид ответил на вопрос о целесообразности дисквалификации 21-летнего тафгая-новичка «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе, ударившего локтем в голову другого защитника «дьяволов», Йонаса Зигенталера, в сегодняшнем матче между командами, который закончился со счётом 3:1 в пользу «синерубашечников».

«Да, разумеется. Он здоровяк и размахивает локтями в разные стороны. Он должен научиться делать нормальные хиты и не наносить травмы игрокам», — приводит слова Макдермида ESPN.

Напомним, Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

Отметим, что за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25     2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08     2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26     3:1 Трочек (Веси) – 58:47    
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