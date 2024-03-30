«Хорошее время для нескольких выходных». Тренер «Нью-Джерси» — о поражении от «Баффало»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Грин высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Баффало Сэйбрз» (2:5), в котором «дьяволы» вели после первого периода 2:0.
«Я думаю, сейчас хорошее время для несколько выходных, особенно после того, как мы проиграли такую игру, чтобы перезагрузиться и переориентироваться. На самом деле, всё, что мы можем сделать, это думать о следующей игре», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.
«Дэвилз» имеют 76 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, сохраняя теоретические шансы на участие в плей-офф. В следующем матче «дьяволы» 3 апреля примут дома «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Уиллман (Хьюз, Тирни) – 03:00 0:2 Братт (Хишир, Майер) – 10:31 1:2 Томпсон – 20:28 2:2 Томпсон (Так) – 37:29 3:2 Томпсон (Далин, Так) – 55:26 4:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 59:22 5:2 Томпсон (Йокихарью) – 59:54
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