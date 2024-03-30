«Хорошее время для нескольких выходных». Тренер «Нью-Джерси» — о поражении от «Баффало»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Грин высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Баффало Сэйбрз» (2:5), в котором «дьяволы» вели после первого периода 2:0.

«Я думаю, сейчас хорошее время для несколько выходных, особенно после того, как мы проиграли такую ​​игру, чтобы перезагрузиться и переориентироваться. На самом деле, всё, что мы можем сделать, это думать о следующей игре», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.

«Дэвилз» имеют 76 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, сохраняя теоретические шансы на участие в плей-офф. В следующем матче «дьяволы» 3 апреля примут дома «Питтсбург Пингвинз».