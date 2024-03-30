Все результаты игрового дня НХЛ 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.
На льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.
«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на семь очков при восьми оставшихся матчах. У «Нью-Джерси» на одно очко больше и 11-е место.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 102 очками после 73 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 101 очко за 74 матча.
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