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Все результаты игрового дня НХЛ 30 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 30 марта
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Сегодня, 30 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.

На льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Уиллман (Хьюз, Тирни) – 03:00     0:2 Братт (Хишир, Майер) – 10:31     1:2 Томпсон – 20:28     2:2 Томпсон (Так) – 37:29     3:2 Томпсон (Далин, Так) – 55:26     4:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 59:22     5:2 Томпсон (Йокихарью) – 59:54    

«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на семь очков при восьми оставшихся матчах. У «Нью-Джерси» на одно очко больше и 11-е место.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 102 очками после 73 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 101 очко за 74 матча.

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