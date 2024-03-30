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«Авангард» выиграл 44% седьмых матчей в плей-офф КХЛ, «Локомотив» — 33%

«Авангард» выиграл 44% седьмых матчей в плей-офф КХЛ, «Локомотив» — 33%
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Сегодня, 30 марта, в Омске состоится седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Начало встречи — в 13:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Континентальная хоккейная лига представила статистические подробности седьмых встреч с участием данных команд.

«Авангард» шесть раз играл дома седьмые игры – три победы и три поражения, причём победы случались только в первом раунде, а поражения на более поздних стадиях, в том числе финале Кубка Гагарина. В гостях омичи играли трижды и смогли добиться только одной победы – в финале Востока 2021 года с «Ак Барсом». Общий баланс побед и поражений 4-5 (44%).

«Локомотив» седьмые матчи играл реже – шесть раз, а баланс встреч 2-4 (33%). Причём «Локомотив» дважды побеждал только в первом раунде, а поражения случались на всех остальных стадиях плей-офф, в том числе дважды во втором раунде от ЦСКА.

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