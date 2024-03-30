Каменский — о продлении сезона КХЛ: мы не ориентируемся на ИИХФ и развиваемся сами

Вице-президент по развитию КХЛ, член совета директоров лиги Валерий Каменский прокомментировал решение определить предельный срок проведения следующего сезона — 31 мая 2025 года.

«От этого решения чемпионат будет ещё интереснее, захватывающе, и продолжение чемпионата в мае — это правильное решение. Так как в феврале заканчивать регулярный сезон, я считаю, очень рано. Мы не ориентируемся на ИИХФ, мы смотрим сами и развиваемся сами. К ИИХФ мы не имеем никакого отношения, там занимаются своими делами, а у нас своё развитие лиги», — приводит слова Каменского ТАСС.

Напомним, вчера, 29 марта, завершилось заочное заседание Совета директоров, на котором были приняты решения по большим изменениям структуры регламента лиги.