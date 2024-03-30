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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 30 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 30 марта
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Сегодня, 30 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

Игровой день откроется матчем в Омске, где состоится седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Начало встречи — в 13:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором матче дня в Москве «Спартак» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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