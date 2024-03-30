Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

Игровой день откроется матчем в Омске, где состоится седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Начало встречи — в 13:30 мск.

Во втором матче дня в Москве «Спартак» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится.

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.