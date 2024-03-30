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«Авангард» или «Локомотив»: кто победит в седьмом матче серии плей-офф?

«Авангард» или «Локомотив»: кто победит в седьмом матче серии плей-офф?
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Сегодня, 30 марта, в Омске состоится седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Начало встречи — в 13:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Авангард» или «Локомотив»: кто победит в седьмом матче серии плей-офф?»

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз, и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

Уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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