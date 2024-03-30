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Сумеет ли «Спартак» сравнять счёт в серии плей-офф КХЛ с «Магниткой»?

Сумеет ли «Спартак» сравнять счёт в серии плей-офф КХЛ с «Магниткой»?
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Сегодня, 30 марта, в Москве «Спартак» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сумеет ли «Спартак» сравнять счёт в серии плей-офф КХЛ с «Магниткой»?»

После первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве. В шестой игре уральский клуб одержал победу со счётом 5:3.

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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