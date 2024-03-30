Защитник «Авангарда» рассказал, что изменилось в игре клуба после ухода Кравца

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал, что изменилось в игре «ястребов» после ухода Михаила Кравца с поста главного тренера клуба.

«Немного поменяли построение игры в средней зоне и игру в обороне. В зоне атаки больше стали поднимать наверх защитников с шайбой, больше бросков от них пошло. И отсюда появилось больше моментов. Защитники в каких-то моментах стали не так перестраховываться — больше владеют шайбой, больше играют с ней даже с риском потери. Точнее, нашли золотую середину — где-то рискуем, а где-то, наоборот, отступаем», — приводит слова Гуляева «Известия».

Напомним, счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в Омске завтра, 30 марта. С Кравцом омичи проиграли два стартовых матча, однако затем выиграли три и проиграли один.