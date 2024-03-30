Генменеджер «Филадельфии» заявил о проблемах с приездом голкипера Колосова в клуб

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о проблемах с приездом белорусского голкипера Алексея Колосова в команду.

«Мы имеем дело со многими миграционными вопросами, поэтому у нас нет точных сроков [приезда Колосова]. Всегда сложно получить визу в нужный момент. Наши люди работают над тем, чтобы всё получилось. Кажется, что решение [по визе] просто откладывают и откладывают. Мы надеялись, что он уже будет здесь. Я думаю, что он скоро прибудет, просто у меня нет точной даты.

Что касается того, где он будет играть, я бы сказал, что сейчас он, скорее всего, начнёт в АХЛ», — приводит слова Бриера Philly Hockey Now.

Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Сезон-2023/2024 Колосов провёл на правах аренды в минском «Динамо», а 26 марта покинул расположение клуба.

В прошедшей регулярке на счету Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и процентом отражённых бросков 90,7.