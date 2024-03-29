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«Филадельфия» объявила о переходе вратаря Ивана Федотова

«Филадельфия» объявила о переходе вратаря Ивана Федотова
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Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» объявила о переходе российского вратаря Ивана Федотова.

Фото: «Филадельфия Флайерз»

Напомним, накануне, 28 марта, 27-летний голкипер расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне игрок провёл за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%).

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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