«Уловил ментальность русской души». Федотов — о разговоре с тренером Тортореллой

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов рассказал о разговоре с главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

«Первые впечатления от разговора с Джоном Тортореллой? Тренер старой закалки. Общение у нас получилось классным и приятным. Я почувствовал серьёзность в отношении к делу. И при этом уловил ментальность русской души, потому что тренер достаточно прямолинейный, при этом позитивный. Как я понял от ребят, тренер всегда говорит то, что думает. При этом честен, справедлив и всегда готов подсказать в работе. Это очень важно в хоккейном деле», — сказал Федотов в интервью «Матч ТВ».

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

29 марта стало известно, что 27-летний российский голкипер стал игроком «Филадельфии».

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