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The Athletic: Федотов, вероятно, продлит контракт с «Филадельфией» на два года

The Athletic: Федотов, вероятно, продлит контракт с «Филадельфией» на два года
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Североамериканское издание The Athletic рассказало о ближайших планах российского голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

«Источник в лиге предположил, что продление контракта с Федотовым, скорее всего, будет двухлетним. Тем временем Иван, вероятно, летом останется в Филадельфии. По словам источника, знакомого с ситуацией, голкипер не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем», — сказано в статье.

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

29 марта стало известно, что 27-летний российский голкипер стал игроком «Филадельфии».

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