Овечкин и два игрока «Вашингтона» пропустили тренировку клуба

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон пропустили последнюю тренировку клуба. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что хоккеистам дали время на отдых после последних встреч команды.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи. Ти Джей Оши за 46 матчей набрал 22 (11+11) результативных балла. Защитник Джон Карлсон провёл 72 встречи, в которых записал на свой счёт 45 (7+38) очков.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.