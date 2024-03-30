«Локомотив» за первый период нанёс больше бросков по воротам, чем «Авангард» за два

В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После второго периода счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Ярославский клуб в первом периоде нанёс 11 бросков по воротам голкипера омичей Павла Хомченко. Во второй двадцатиминутке «Локомотив» всего четыре раза бросил в створ ворот хозяев.

«Ястребы» за два периода встречи нанесли девять бросков — два в первом периоде и семь — во втором игровом отрезке.

Напомним, «Авангард» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играл седьмые матчи, где одержал четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.