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«Локомотив» за первый период нанёс больше бросков по воротам, чем «Авангард» за два

«Локомотив» за первый период нанёс больше бросков по воротам, чем «Авангард» за два
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В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После второго периода счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16    

Ярославский клуб в первом периоде нанёс 11 бросков по воротам голкипера омичей Павла Хомченко. Во второй двадцатиминутке «Локомотив» всего четыре раза бросил в створ ворот хозяев.

«Ястребы» за два периода встречи нанесли девять бросков — два в первом периоде и семь — во втором игровом отрезке.

Напомним, «Авангард» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играл седьмые матчи, где одержал четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

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