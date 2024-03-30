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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход в полуфинал КХЛ

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход в полуфинал КХЛ
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над омским «Авангардом» (4-3 в серии).

«Авангард» надо поблагодарить за такую серию, очень хороший урок для нас. Показатель характера с обеих сторон. Поэтому «Авангарду» спасибо. Прекрасный стадион здесь. Омским болельщикам спасибо, приятно играть. Конечно, ярославским ребятам, кто с нами сюда прилетал, кто нас дома поддерживал. Ну и ребят своих поблагодарить. Они справились с этим испытанием, непростое было. Но мы довольны, что смогли это сделать. Готовимся», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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