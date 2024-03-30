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«Сейчас только узнал». Главный тренер «Локомотива» — о сопернике в полуфинале КХЛ

«Сейчас только узнал». Главный тренер «Локомотива» — о сопернике в полуфинале КХЛ
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что только сейчас узнал, что в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) железнодорожникам предстоит встретиться с челябинским «Трактором».

— Насколько «Локомотиву» есть над чем работать перед серией с «Трактором»?

— Я сейчас только узнал. Готовились к следующей игре и так далеко не заглядывали. Задача – естественно, восстановиться, энергетику сохранить. Она должна быть сконцентрирована. «Трактор» мы разберём, у нас есть время, ребятам подготовим все выкладки. Здесь главное не слушать, а слышать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, сегодня, 30 марта, ярославцы обыграли «Авангард» (2:0) в решающем матче серии 1/4 финала.

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