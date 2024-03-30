«Металлург» открыл счёт в конце первого периода шестого матча серии со «Спартаком»

В эти минуты в Москве «Спартак» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра началась в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов.

Напомним, после первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве. В шестой игре уральский клуб одержал победу со счётом 5:3.

Уже известны три полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и ярославский «Локомотив». Железнодорожники встретятся с «Трактором», а екатеринбуржцы — с победителем пары «Металлург» — «Спартак».