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«Металлург» открыл счёт в конце первого периода шестого матча серии со «Спартаком»

«Металлург» открыл счёт в конце первого периода шестого матча серии со «Спартаком»
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В эти минуты в Москве «Спартак» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра началась в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 17:45 (5x5)     0:2 Зернов (Силантьев) – 37:15 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов.

Напомним, после первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве. В шестой игре уральский клуб одержал победу со счётом 5:3.

Уже известны три полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и ярославский «Локомотив». Железнодорожники встретятся с «Трактором», а екатеринбуржцы — с победителем пары «Металлург» — «Спартак».

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