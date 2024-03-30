Разин: сколько у нас было сегодня большинства? Зеро

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопросы журналистов после выхода команды в полуфинал плей-офф КХЛ.

«Удачная игра в обороне? Мы выигрывали 3:0 в прошлой игре, очень строго и рационально играли, потом расслабились после четвёртой шайбы. Сделали выводы после той игры, не расслаблялись ни на секунду. Это заслуга ребят, что они были сконцентрированы всю игру.

Подготовка к полуфинальной серии? Завтра выходной, послезавтра баллоны.

Во втором периоде давил «Спартак»? Хотел задать вопрос, хорошо, что перебили. Вы смотрели второй период? После чего нас стали давить? Вот это большинство всё перевернуло. Сколько у нас было сегодня большинства? Зеро. Я боюсь этот вопрос задавать, думаю, он всем понятен», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.