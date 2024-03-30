Игрок минского «Динамо» Стась: стараюсь помогать молодым, особенно — Сотишвили и Кузнецову

35-летний нападающий минского «Динамо» Андрей Стась рассказал, что старается помогать молодым хоккеистам советами.

«Несмотря на то что я самый возрастной в коллективе, не ощущаю себя на 35 лет. Всегда стараюсь помогать молодым игрокам советами. Особенно — Сотишвили и Кузнецову, с которыми часто выходил в одном звене», — приводит слова Стася пресс-служба минского клуба со ссылкой на «Прессбол».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Стась установил личный снайперский рекорд в КХЛ, забросив 10 шайб. До этого форвард забрасывал по восемь шайб в сезонах-2013/2014 и 2011/2012 во время выступления за минчан.

Напомним, «Динамо» выбыло из Кубка Гагарина после поражения в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо».