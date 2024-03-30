«Надеюсь, что в 36 лет заброшу 11 шайб». Андрей Стась — о личном снайперском рекорде в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась ответил на вопрос о своём личном снайперском рекорде в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист забросил 10 шайб.

«Ожидал ли, что смогу покорить такую планку? Не совсем. Просто старался приносить пользу команде. Надеюсь, что в 36 лет заброшу 11 шайб. Три из десяти голов пришлись на действия в меньшинстве? Уделяли много времени разбору соперника. Вдобавок какие-то индивидуальные действия приводили к взятию ворот», — приводит слова Стася «Прессбол».

До этого форвард забрасывал по восемь шайб в сезонах-2013/2014 и 2011/2012 во время выступления за минчан. Напомним, в нынешней регулярке «Динамо» финишировало на восьмой строчке в Западной конференции КХЛ, а затем выбыло из Кубка Гагарина после поражения в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо».