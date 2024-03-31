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Четыре очка Панарина и пять очков Лафреньера помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

Сегодня, 31 марта, «Аризона Койотс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе завершилась со счётом 5:8 (0:1, 3:2, 2:5).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Алекси Лафреньер (3+2), Райан Линдгрен (1+2), Крис Крайдер, Зак Джонс и Баркли Гудроу. Результативные передачи на счету Адама Фокса (0+2), Джека Рословича, Каапо Какко и Винсента Трочека (0+2). Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом и тремя голевыми передачами, завершив встречу с показателем полезности – «+5».

За хозяев отличились Матиас Маччелли (1+1), Клейтон Келлер, Логан Кули (1+1), Лоусон Круз и Ник Бьюгстад (1+1). Ассисты на счету Джека Макбэйна, Джоша Доана, Юусо Вялимяки и Ника Шмальца (0+2).

После 74 матчей «Аризона» занимает 13 место в Западной конференции с 67 очками. «Рейнджерс» расположился на первой строчке Восточной конференции, набрав 104 очка в 74 играх.

Следующий матч «Аризона» проведёт на домашней арене с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз».

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