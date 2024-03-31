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Аризона Койотс – Нью-Йорк Рейнджерс 5:8, как сыграли, победил Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча НХЛ 31 марта

Четыре очка Панарина и пять очков Лафреньера помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
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Сегодня, 31 марта, «Аризона Койотс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе завершилась со счётом 5:8 (0:1, 3:2, 2:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15     0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59     1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27     1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45     2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06     3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18     3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45     3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16     3:6 Гудроу – 49:33 (sh)     4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp)     5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26     5:7 Панарин (Какко) – 57:35     5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45    

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Алекси Лафреньер (3+2), Райан Линдгрен (1+2), Крис Крайдер, Зак Джонс и Баркли Гудроу. Результативные передачи на счету Адама Фокса (0+2), Джека Рословича, Каапо Какко и Винсента Трочека (0+2). Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом и тремя голевыми передачами, завершив встречу с показателем полезности – «+5».

За хозяев отличились Матиас Маччелли (1+1), Клейтон Келлер, Логан Кули (1+1), Лоусон Круз и Ник Бьюгстад (1+1). Ассисты на счету Джека Макбэйна, Джоша Доана, Юусо Вялимяки и Ника Шмальца (0+2).

После 74 матчей «Аризона» занимает 13 место в Западной конференции с 67 очками. «Рейнджерс» расположился на первой строчке Восточной конференции, набрав 104 очка в 74 играх.

Следующий матч «Аризона» проведёт на домашней арене с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз».

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