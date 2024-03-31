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Артемий Панарин стал третьим по результативности в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин стал третьим по результативности в одном сезоне в истории «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место по результативности за один сезон в истории клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15     0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59     1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27     1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45     2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06     3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18     3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45     3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16     3:6 Гудроу – 49:33 (sh)     4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp)     5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26     5:7 Панарин (Какко) – 57:35     5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45    

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» Панарин набрал 4 (1+3) очка. На данный момент у россиянина 107 очков в сезоне-2023/24. По этому показателю он догнал результат Марка Мессье из сезона-1991/92.

Таким образом, Панарин и Мессье теперь делят третью строчку по числу результативных действий за один сезон в составе «Рейнджерс». Рекорд же принадлежит Яромиру Ягру, набравший 123 (54+69) очка в сезоне-2005/06. На второй позиции — Жан Ратель, у которого было 109 (46+63) очков в сезоне-1971/72.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

Артемий Панарин Подробнее
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