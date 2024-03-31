Артемий Панарин стал третьим по результативности в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место по результативности за один сезон в истории клуба.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» Панарин набрал 4 (1+3) очка. На данный момент у россиянина 107 очков в сезоне-2023/24. По этому показателю он догнал результат Марка Мессье из сезона-1991/92.
Таким образом, Панарин и Мессье теперь делят третью строчку по числу результативных действий за один сезон в составе «Рейнджерс». Рекорд же принадлежит Яромиру Ягру, набравший 123 (54+69) очка в сезоне-2005/06. На второй позиции — Жан Ратель, у которого было 109 (46+63) очков в сезоне-1971/72.
Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.
Панарин передал шляпу Куику после победы над «Кингз»:
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