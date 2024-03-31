Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс 4:1, как сыграли, победила Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча НХЛ 31 марта

Передача Кучерова помогла «Тампе» одержать волевую победу над «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25     1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp)     2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00     3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21     4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14    

В составе «Тампу» заброшенными шайбами отметились Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли (2+1) и Стивен Стэмкос. Ассистами отличились Эмиль Лиллеберг, Брэндон Хагель (0+2), Ник Пербикс, а также голевая передача на счету российского нападающего Никиты Кучерова. За гостей единственную шайбу с передач Райана Пулока и Майка Райлли забросил Кайл Палмьери.

После 73 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 89 очками. «Айлендерс» расположился на 10-й строчке той же конференции, набрав 77 очков в 73 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт на домашней арене с «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз».

Никита Кучеров Подробнее
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Кучеров обошёл Козлова по очкам среди россиян в истории НХЛ

Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android