Передача Кучерова помогла «Тампе» одержать волевую победу над «Айлендерс»

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Сегодня, 31 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

В составе «Тампу» заброшенными шайбами отметились Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли (2+1) и Стивен Стэмкос. Ассистами отличились Эмиль Лиллеберг, Брэндон Хагель (0+2), Ник Пербикс, а также голевая передача на счету российского нападающего Никиты Кучерова. За гостей единственную шайбу с передач Райана Пулока и Майка Райлли забросил Кайл Палмьери.

После 73 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 89 очками. «Айлендерс» расположился на 10-й строчке той же конференции, набрав 77 очков в 73 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт на домашней арене с «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз».

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