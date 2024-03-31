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«Каролина» с Кузнецовым и Орловым обыграла «Монреаль», у Кочеткова шат-аут

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис. Российские нападающие Евгений Кузнецов и Андрей Свечников не отметились результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий. Голкипер Павел Кочетков оформил шат-аут, сделав 26 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Бостон Брюинз», а «Монреаль» проведёт матч «Флоридой Пантерз».