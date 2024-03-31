Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс – Каролина Харрикейнз 0:3 как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 31 марта

«Каролина» с Кузнецовым и Орловым обыграла «Монреаль», у Кочеткова шат-аут
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Терявяйнен) – 29:33 (sh)     0:2 Ахо (Джарвис, Гюнцель) – 43:42 (pp)     0:3 Джарвис (Гюнцель, Ахо) – 57:12    

В составе победителей забивали Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис. Российские нападающие Евгений Кузнецов и Андрей Свечников не отметились результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий. Голкипер Павел Кочетков оформил шат-аут, сделав 26 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Бостон Брюинз», а «Монреаль» проведёт матч «Флоридой Пантерз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android