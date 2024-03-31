«Каролина» с Кузнецовым и Орловым обыграла «Монреаль», у Кочеткова шат-аут
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Терявяйнен) – 29:33 (sh) 0:2 Ахо (Джарвис, Гюнцель) – 43:42 (pp) 0:3 Джарвис (Гюнцель, Ахо) – 57:12
В составе победителей забивали Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис. Российские нападающие Евгений Кузнецов и Андрей Свечников не отметились результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий. Голкипер Павел Кочетков оформил шат-аут, сделав 26 сейвов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Бостон Брюинз», а «Монреаль» проведёт матч «Флоридой Пантерз».
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