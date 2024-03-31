«Ванкувер» — первый канадский клуб сезона-2023/2024, обеспечивший себе участие в плей-офф

«Ванкувер Кэнакс» стал первой командой Тихоокеанского дивизиона и третьей от Западной конференции, гарантировавшей себе участие в плей-офф в нынешнем сезоне.

Напомним, «косатки» не играли этой ночью, однако исходя из других результатов и последующего за ними положения в турнирной таблице дивизиона «Ванкувер» зарезервировал себе участие в борьбе за Кубок Стэнли. Это случилось несмотря на то, что команда Рика Токкета проиграла два последних матча.

Также «Кэнакс» стали первым канадским клубом, который точно поборется за главный трофей НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат завершается в середине апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финале прошлого сезона обыграл в серии «Флориду Пантерз» (4-1).