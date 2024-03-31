Вчера, 30 марта, прошёл седьмой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 2:0 и стали победителями серии. «Авангард» завершил сезон.

Омичи неожиданно уволили главного тренера Михаила Кравца после двух матчей серии с «Локомотивом». Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Сергей Звягин. При нём команда смогла перевернуть ход серии и довести её до решающего седьмого матча.

«Чемпионат» предлагает провести опрос: «Кто должен стать главным тренером „Авангарда“ в следующем сезоне?»

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.