Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто должен стать главным тренером «Авангарда» в следующем сезоне?

Кто должен стать главным тренером «Авангарда» в следующем сезоне?
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 30 марта, прошёл седьмой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 2:0 и стали победителями серии. «Авангард» завершил сезон.

Омичи неожиданно уволили главного тренера Михаила Кравца после двух матчей серии с «Локомотивом». Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Сергей Звягин. При нём команда смогла перевернуть ход серии и довести её до решающего седьмого матча.

«Чемпионат» предлагает провести опрос: «Кто должен стать главным тренером „Авангарда“ в следующем сезоне?»

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16 (5x5)    
Материалы по теме
«Это почти сверхъестественное». Откровения тренера «Авангарда» после вылета из плей-офф
«Это почти сверхъестественное». Откровения тренера «Авангарда» после вылета из плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android